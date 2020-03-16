البوتاس تتبرع بربع مليون دينار لوزارة الصحة

عمان- الغد- إيماناً منها بأهمية تضافر الجهود الوطنية من أجل العمل على مكافحة الجائحة التي اجتاحت العالم بأكمله والحد من آثارها على الأرواح والمقدرات، قررت شركة البوتاس العربية التبرع بمبلغ (250,000) ديناراً لوزارة الصحة الأردنية دعماً منها لأعمال الوزارة في السيطرة على العدوى بفيروس الكورونا.

وتؤكد الشركة أن دعم المؤسسات الوطنية التي تعمل على حماية المواطنين والبلاد من أي خطبٍ كان يأتي استلهاماً من العمل الدؤوب الذي تقوده المؤسسات الوطنية الحكومية والعسكرية في هذا المضمار، وتنفيذاً للرؤى الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله في بذل الجهود وتضافرها ليستمر الوطن في الحفاظ على مقدراته وحماية منجزاته ومتابعة تحقيق أهدافه.

وقال معالي السيد جمال الصرايرة، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، أن هذا الدعم الذي تقدمه الشركة يأتي في إطار فهم الشركة و إدراكها لدورها الوطني في تقديم الموارد اللازمة لتمكين الدولة من اتخاذ جميع ما من شأنه حماية الوطن من أي مخاطر قد تؤثر على مواطنيه وعلى اقتصاده.