“البوتاس” تحصد الميدالية الذهبية في “التميز الصناعي”

عمان- الغد- تسلم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة، أمس، الميدالية الذهبية من الاتحاد العالمي للأسمدة في مجال التميز الصناعي “Industry Stewardship”، وهي جائزة تقديرية رفيعة المستوى يتم منحها للمنتج الذي أسهم بشكل متميز في خدمة صناعة الأسمدة في مجالات سلامة المصانع والأمور البيئية.

وقد تم تسليم الميدالية خلال المؤتمر العالمي للأسمدة المقام حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، وسلم الميدالية رئيس الاتحاد العالمي للأسمدة مصطفى التراب.

وعلق الصرايرة أن سلامة العاملين وبيئة العمل في الشركة تحتلان المرتبة الأولى ضمن أولويات الشركة؛ حيث أشارت النتائج الأولية إلى انخفاض معدل تكرار إصابات العمل إلى مستويات قياسية تعكس الجهود التي بذلت من أجل النهوض بسلامة بيئة العمل.

وأضاف الصرايرة “أن شراكة شركة البوتاس العربية مع الاتحاد العالمي للأسمدة والاتحاد العربي للأسمدة تمثل عاملاً مهماً لتدعيم أفضل الممارسات العالمية في مجالات السلامة وبيئة العمل”.

وثمن الصرايرة، في هذا الإطار، جهود الإدارة التنفيذية للشركة والعاملين كافة فيها.

وقد حضر مراسم تسلم الجائزة الدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية ونائبه للتسويق رشيد اللوباني ومديرو الشركات التابعة والحليفة لشركة البوتاس العربية بسام الزعمط مدير شركة كيمابكو وأحمد خليفة مدير شركة برومين الأردن. كما وحضر الحفل التكريمي أمين عام الاتحاد العالمي للأسمدة شارلوت هاببراند وأمين عام الاتحاد العربي للأسمدة رائد الصعوب وبرنت هايمن عضو مجلس الإدارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور النسور أن العنصر البشري في الشركة والبيئة المحيطة به هو من صميم اهتمام الإدارة التنفيذية التي تدرك تمام الإدراك أن الإنتاجية العالية تعتمد بشكل كبير على قوى بشرية عاملة آمنة في محيطها ومستقرة في بيئتها.

ويذكر أن شركة البوتاس العربية قد حصلت مؤخرا على شهادة الاعتماد من الدرجة الأولى من دائرة الحجر الصحي والتفتيش الأسترالية والتي تمكن شركة البوتاس العربية من تصدير إنتاجها إلى أستراليا بعد تطبيق الشركة إجراءات غاية في الصرامة تضمن جودة منتوجاتها وخلوها من أي تلوث.