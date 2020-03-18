“البوتاس” ترفع تبرعها إلى 3 ملايين وربع مليون دينار لوزارة الصحة

عمان – قرر مجلس إدارة شركة البوتاس العربية رفع تبرعها لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورنا إلى ثلاثة ملايين دينار بعد تبرعها سابقا بربع مليون دينار.

وتأتي هذه الخطوة تقديرا من مجلس إدارة الشركة للجهود التي تبذلها المؤسسات الاردنية لحماية المملكة من الفيروس الذي اجتاح العالم بأكمله وعلى رأسها وزارة الصحة، وحرصا منها على المساهمة في توفير الموارد اللازمة للوزارة من أجل مكافحة هذا الوباء وتبعاته على الوطن والمواطن.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة جمال الصرايرة: إن الشركة، وإذ تضطلع بواجبها الوطني من خلال دعم جهود المحافظة على الصحة العامة في البلاد، لتؤكد أنها لن تألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه المساهمة في الدفاع عن مصالح الوطن وفق النهج الذي اختطه جلالة الملك عبدالله الثاني. وثمن الصرايرة مبادرة مجلس إدارة الشركة على قراره بدعم وزارة الصحة في تنفيذ برامجها للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى ان المجلس يحرص عند إقرار موازنة الشركة على تخصيص الموارد المالية التي يجري إنفاقها على المشاريع التنموية في مختلف أنحاء المملكة بقطاعات متنوعة كالصحة والتعليم والمياه والحماية الاجتماعية.

وقال ممثل الشركة الصينية (أس دي آي سي SDIC) في مجلس إدارة البوتاس، دينغ هوا إن العمل على مكافحة هذه الآفة التي عصفت بالعالم بأكمله هو جهد إنساني عالي ينبغي أن تتضافر جهود الدول والشركات للعمل عليه، مؤكدا الحرص على تقديم ما يلزم لحماية البيئة الاستثمارية في المملكة التي تعد حاضنا متميزا للاستثمار.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور أن هذه المساهمات لصالح الجهود الحكومية لحماية الوطن يعد أمرا طبيعيا انطلاقا من شعور منتسبي هذه الشركة بكافة طبقاتهم الادارية بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن.-(بترا)