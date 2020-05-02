“البوتاس” تقدم تبرعات جديدة بقيمة 478 ألف دينار لعدد من المستشفيات

عمان-الغد- أعلن رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، جمال الصرايرة، عن تقديم الشركة تبرعات جديدة بقيمة 478 ألف دينار لدعم عدد من مستشفيات المملكة.

ويأتي هذا التبرع – بحسب الصرايرة- تنفيذاً للرؤى الملكية السامية بضرورة دعم جهود مختلف المؤسسات الوطنية في مكافحة فيروس كورونا “كوفيد 19” والحد من تبعاته، وقال: “منذ إعلان الحكومة لخططها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحماية للوطن ومقدراته، وجدنا أنفسنا في البوتاس أمام مسؤولية كبيرة تجاه بلدنا ومؤسساته، وكان لزاماً علينا تولي زمام المبادرة وتقديم دعمنا ومساندتنا لهذه الجهود والتخفيف من التداعيات السلبية لهذه الجائحة على الاقتصاد الوطني “.

وشملت تبرعات البوتاس الجديدة؛ مدينة الحسين الطبية بـ 256 ألف دينار لصيانة عنابر طبية وتعزيز أقسام العزل الطبي بها، وشراء ماسحات حرارية، 112.9 ألف دينار لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لتجهيز المختبر الخاص بالتعامل مع وباء كورونا، حيث تم الانتهاء من بنائه وتجهيزه وتسليمه للمستشفى.

كما تبرعت الشركة لمستشفى الأمير هاشم في العقبة بـ 52 ألف دينار، لشراء جهاز فحص كورونا، و31 الف دينار لتجهيز مستشفى البوتاس في غور الصافي وشراء جهاز فحص كورونا أيضا، حيث باشر المستشفيان باستخدام هذه الأجهزة لإجراء الفحوصات، والتبرع بمستلزمات طبية بقيمة 20000 دينار لمستشفى الكرك الحكومي ومديرية صحة الكرك، وأدوية بقيمة 1000 دينار لفريق همّة وطن في غور الصافي، ومستلزمات طبية (3000 كمامة، N95، 25 ميزان حرارة، 30 بدلة حماية، و100 نظارة حماية) بقيمة 5500 دينار لفرق التقصي في إربد.

وشدد الصرايرة، على أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة وأفرادها والوقوف صفاً واحداً تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.