“البورصة”.. ارتفاع طفيف

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان في جلسة نهاية الأسبوع بنسبة 0.06 %، ليغلق عند مستوى 1825.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس نحو 5.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2،346 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.26 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.21 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.00 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكهربائية، النقل، الصناعات الكيماوية، الخدمات الصحية، التأمين، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 3.57 %، 1.69 %، 0.86 %، 0.83 %، 0.70 %، 0.56 %، 0.47 %، 0.40 %، 0.25 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، التبغ والسجائر، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع 2.34 %، 0.70 %، 0.57 %، 0.38 %، 0.33 %، 0.29 %، 0.12 % على التوالي.