“البورصة” تتراجع 0.03 %

عمان-الغد-انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.03 %، ليغلق أمس عند مستوى 1630.95 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس نحو5.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.0 ملايين سهم، نفذت من خلال 1.963 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.56 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.25 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.15 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع النقل، الفنادق والسياحة، الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، الخدمات التجارية

1.60 %، 1.24 %، 0.70 %، 0.63 %، 0.24 %، 0.14 %، 0.06 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والانشائية، العقارات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الأدوية والصناعات الطبية، الأغذية والمشروبات، البنوك، الخدمات التعليمية، الصناعات الكهربائية، الخدمات المالية المتنوعة، التبغ والسجائر 1.31 %، 0.99 %، 0.88 %، 0.87 %، 0.56 %، 0.34 %، 0.23 %، 0.21 %، 0.21 %، 0.03 %، 0.02 % على التوالي.