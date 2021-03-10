البورصة تتراجع 0.07%

عمان – الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.07 % لينهي عند مستوى 1753.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 5.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2،686 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.63 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 0.40 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.34 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات الماليه المتنوعة، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكهربائيه، الطاقة و المنافع، الأدوية و الصناعات الطبية، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية %2.56، 2.36 %، 1.41 %، 1.05 %، 1.01 %، 0.69 %، 0.66 %، %0.59،

0.58 %، 0.56 %، 0.54 %، 0.24 %، 0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، البنوك، التأمين، النقل 0.99 %، 0.65 %، 0.09 %، 0.06 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي البطاقات العالمية بنسبة 8.33 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 6.25 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.88 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.76 %، و مناجم الفوسفات الاردنية بنسبة 4.42 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الشرق العربي للتأمين بنسبة 4.62 %، التأمين الوطنية بنسبة 4.12 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.00 %، التجمعات للمشاريع السياحية بنسبة 3.13 %، و الركائز للاستثمار بنسبة 2.94 %.