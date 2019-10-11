“البورصة” تتراجع %0.12 في أسبوع

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.12 %، لينهي التداولات عند مستوى 1825.7 نقطة مقارنة مع 1828.0 نقطة للأسبوع السابق.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.14 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.31 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.75 % .

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 5.7 مليون دينار مقارنة مع 5.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 4.5 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 28.3 مليون دينار مقارنة مع 29.6 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 20.4 مليون سهم، نفذت من خلال 9714 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 17.5 مليون دينار وبنسبة 62.0 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 5.6 مليون دينـار وبنسبـة 20.0 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 5.1 مليون دينار وبنسبة 18.1 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 142 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 42 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 59 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الدولية للاستثمارات الطبية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 85.87 %، المتكاملة للتأجير التمويلي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 47.00 %، الثقة للاستثمارات الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 21.74 %، رم للوساطة المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.55 %، والمتحدة للاستثمارات المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.33 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر سهمها بنسبة

12.96 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 12.50 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.00 %، العرب للتأمين على الحياة والحوادث حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.79 %، والعربية للصناعات الكهربائية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.41 %