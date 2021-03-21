البورصة تتراجع 0.12 %

عمان-الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.12 % لينهي أمس التداولات عند مستوى 1750.50 نقطة، بانخفاض نسبته 0.12 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 11.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 10.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2،441 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 83 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.61 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.34 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 0.19 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، التبغ والسجائر، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التعليمية 2.95 %، 2.03 %، 1.04 %، 1.01 %، 0.86 %، 0.66 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا و الاتصالات، البنوك، العقارات، الأغذية و المشروبات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكيماوية، التأمين 1.43 %، 0.87 %، 0.54 %، 0.27 %، 0.21 %، 0.17 %، 0.14 %، 0.09 %، 0.07 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الاسواق الحرة الاردنية بنسبة 5.00 %، الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.76 %، الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 4.55 %، التجمعات لخدمات التغذية والاسكان بنسبة 4.35 %، و المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.35 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي البطاقات العالمية بنسبة 8.33 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.56 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.35 %، تطوير العقارات بنسبة 3.39 %، و حديد الأردن بنسبة 3.13 %.