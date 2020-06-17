“البورصة” تتراجع 0.4 %

عمان – الغد – انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1626.64 نقطة، بانخفاض نسبته 0.4 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 3.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1،599 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 81 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 15 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.23 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.16 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.12 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والانشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.11 %، 1.00 %، 0.31 %، 0.20 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، النقل، العقارات، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والإتصالات، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكهربائية، الفنادق والسياحة، التأمين، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك 2.06 %، 1.50 %، 1.21 %، 1.10 %، 0.33 %، 0.23 %، 0.21 %، 0.10 %، 0.06 %، 0.04 %، 0.03 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.26 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.00 %، الحياة للصناعات الدوائية بنسبة 4.65 %، البحر المتوسط للاستثمارات السياحية بنسبة 4.64 %، وبنك الاسكان للتجارة والتمويل بنسبة 4.37 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.56 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 5.00 %، التأمين العربية – الأردن بنسبة 4.92 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 4.69 %، و حديد الأردن بنسبة 4.55 %.