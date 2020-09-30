البورصة تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشرها

عمان – أجرت بورصة عمان المراجعة الربعية الدورية للشركات المدرجة في السوق من اجل اختيار عينة المؤشر العام لأسعار أسهم البورصة.

وقال المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي إن هذا الإجراء يضمن عكس المؤشر لحركة وأداء ونشاط السوق بشكل دقيق، وبموجب هذه المراجعة تجري متابعة نشاط الشركات خلال آخر ربع، واختيار شركات عينة المؤشر من خلال تطبيق معايير القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع.

وأضاف، نتيجة لتطبيق هذه المعايير، سحبت 9 شركات من عينة الرقم القياسي العام، وهي التأمين العربية – الأردن، الاتحاد العربي الدولي للتأمين، المجموعة العربية الأردنية للتأمين، التسهيلات التجارية الأردنية، مجموعة العصر للاستثمار، الإسراء للتعليم والاستثمار، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة، الإقبال للاستثمار، اسمنت الشمالية.

وتابع كما أضيفت 9 شركات أخرى، وهي الشرق العربي للتأمين، عمد للاستثمار والتنمية العقارية، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري، دارات الأردنية القابضة، أمواج العقارية، دار الأمان للتمويل الإسلامي، سُرى للتنمية والاستثمار، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها.

وأوضح أن هذه المراجعة تشمل احتساب نسبة الأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة كافة اعتمادا على البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى تخفيض أوزان بعض الشركات في المؤشر بهدف تخفيض تأثيرها على تحركات الرقم القياسي ليصل في حدها الأعلى إلى 10 بالمئة.

وبين أن عينة الرقم القياسي تشمل 100 شركة الأكثر نشاطاً في البورصة والأعلى من حيث القيمة السوقية؛ وتشكل القيمة السوقية لشركات العينة 7ر84 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 2ر90 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.

وفيما يتعلق بعينة الرقم القياسي ASE20، شكلت القيمة السوقية لشركات العينة 71 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 4ر79 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.

ولفت إلى أن التعديل على عينة الرقم القياسي العام سيبدأ اعتباراً من مطلع تشرين الأول (اكتوبر)الحالي، ويمكن للمهتمين الاطلاع على مكونات العينة وأوزانها الجديدة من خلال الرابط التالي: https://www.exchange.jo/ar/asar-alswq/mwshrat/almkwnat/mkwnat-alrqmalqyasy?current=/node-(بترا).