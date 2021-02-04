البورصة ترتفع بنسبة 0.19 %

عمان -الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1725.06 نقطة، بارتفاع نسبته 0.19 %.

بلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 4.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2،626 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.77 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.37 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، البنوك، التأمين 1.67 %، 0.75 %، 0.35 %، 0.31 %، 0.27 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، الصناعات الهندسية والانشائية، النقل، الأدوية والصناعات الطبية، التبغ والسجائر، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات الصحية، العقارات، الطاقة والمنافع 1.59 %، 1.29 %، 0.70 %، 0.59 %، 0.58 %، 0.53 %، 0.36 %، 0.29 %، 0.28 %، 0.16 %، 0.15 %، 0.14 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المحفظة الوطنية للاوراق المالية بنسبة 4.84 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.55 %، العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.21 %، البوتاس العربية بنسبة 4.19 %، والأولى للتمويل بنسبة 4.17 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.26 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.00 %، النقليات السياحة الاردنية /جت بنسبة 4.94 %، الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.55 %، وزارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.44 %.