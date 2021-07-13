“البورصة” ترتفع بنسبة 0.44 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.44 % ليغلق عند مستوى 2090.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 6.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3،315 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %0.47، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.43 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.33 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التجارية، البنوك، الخدمات التعليمية، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والإنشائية 1.63 %، 1.19 %، 1.03 %، 0.56 %، 0.52 %، %0.50، 0.39 %، 0.35 %، 0.31 %، 0.31 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين 0.94 %، 0.64 %، %0.43، %0.08 على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.76 %، الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بنسبة 4.71 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.69 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.62 %، والشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.41 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.90 %، المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 4.86 %، المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة 4.72 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 3.57 %، والاتحاد لتطوير الأراضي بنسبة 3.43 %.