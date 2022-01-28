“البورصة” ترتفع بنسبة %0.55 في أسبوع

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لبورصة عمان بنسبة 0.55 %، لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 2198.7 نقطة مقارنة مع 2186.7 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 4.3 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 16.7 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 17.2 مليون دينار مقارنة مع 25.7 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 14.8 مليون سهم، نفذت من خلال 10257 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 9.06 مليون دينار وبنسبة 52.78 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.85 مليون دينار وبنسبة 28.28 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.25 مليون دينار وبنسبة 18.94 %.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.42 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.88 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.95 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 131 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 37 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 59 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ المتكاملة للنقل المتعدد حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 19.05 %، بنك المال الأردني حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.09 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 7.14 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 5.56 %، والكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 5.36 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 15.52 %، الأردن ديكابولس للأملاك حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 14.58 %، المتكاملة للتأجير التمويلي حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.41 %، النقليات السياحة الأردنية/ جت حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.22 %، والتجمعات لخدمات التغذية والإسكان حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.78 %.