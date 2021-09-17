“البورصة” ترتفع 0.01 % في أسبوع

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 2076.7 نقطة مقارنة مع 2076.6 نقطة للأسبوع السابق بنسبة 0.01 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.1 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.1 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.23 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 12/09-16/09 حوالي 5.2 مليون دينار مقارنة مع 6.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 22.8 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 26.2 مليون دينار مقارنة مع 33.9 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 22.5 مليون سهم، نفذت من خلال 14687 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 15.01 مليون دينار وبنسبة 57.34 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 5.79 مليون دينار وبنسبة 22.11 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 5.38 مليون دينار وبنسبة 20.55 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 131 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 48 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 46 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ المتكاملة للتأجير التمويلي إذ ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.31 %، الدولية للاستثمارات الطبية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.75 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 11.46 %، المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.89 %، وحديد الأردن حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.81 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 15.58 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 13.38 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.54 %، دار الغذاء حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.09 %، والموارد الصناعية الأردنية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.09 %.