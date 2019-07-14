“البورصة” ترتفع 0.01 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1876.90 نقطة بزيادة نسبتها 0.01 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 8.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2.461 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 108 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.13 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.05 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الإعلام، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، الخدمات التعليمية، الصناعات الهندسية والانشائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التأمين، التبغ والسجائر 3.23 %، 1.46 %، 0.94 %، 0.75 %، 0.53 %، 0.36 %، 0.31 %، 0.21 %، 0.20 %، 0.18 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، البنوك، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 0.93 %، 0.19 %،

0.17 %، 0.14 %، 0.11 %، 0.01 %، 0.01 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 6.67 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 5.88 %، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 5.88 %، الإحداثيات العقارية بنسبة 4.17 %، والأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.17 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.88 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بنسبة 4.88 %، الثقة للاستثمارات الاردنية بنسبة 4.76 %، المحفظة الوطنية للاوراق المالية بنسبة 4.65 %، والانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.00 %.