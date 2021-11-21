البورصة ترتفع %0.01

عمان- _- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2089.42 نقطة، بارتفاع نسبته 0.01 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس نحو 4.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3،192 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 105 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.53 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.16 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.08 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التعليمية، التأمين، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات 4.59 %، 1.92 %، 0.93 %، 0.68 %، 0.51 %، 0.48 %، 0.37 %، 0.33 %، 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات الصحية، الفنادق والسياحة، النقل، العقارات، البنوك، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة 3.32 %، 2.82 %، 1.61 %، 0.54 %، 0.26 %، 0.20 %، 0.14 %، 0.01 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي أمواج العقارية بنسبة 7.69 %، البتراء للتعليم بنسبة 6.41 %، دار الغذاء بنسبة 4.72 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.59 %، والاتحاد العربي الدولي للتأمين بنسبة 4.55 %.