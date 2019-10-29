“البورصة” ترتفع 0.03 %

عمان – الغد – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1805.60 نقطة، بارتفاع نسبته 0.03 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1،692 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 112 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.48 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.29 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التعليمية، البنوك، الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة 1.23 %، 0.48 %، 0.48 %، 0.27 %، 0.15 %، 0.11 %،

0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، التأمين، العقارات، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمنافع، الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات الصحية، الخدمات التجارية، النقل 1.63 %، 1.28 %، 1.28 %، 0.73 %، 0.64 %، 0.63 %، 0.49 %،

0.43 %، 0.30 %، 0.11 %، 0.07 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الأردن الأولى للاستثمار بنسبة 5.26 %، شركة الترافرتين بنسبة 4.17 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.12 %، العبور للشحن والنقل بنسبة 3.77 %، والتسهيلات التجارية الاردنية بنسبة 3.53 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي النسر العربي للتأمين بنسبة 7.50 %، التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 7.33 %، الجنوب للإلكترونيات بنسبة 5.88 %، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 5.56 %، وإعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.56 %.