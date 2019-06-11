“البورصة” ترتفع 0.04 %

عمان – الغد – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1807.06 نقطة، بزيادة نسبتها 0.04 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2.378 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.24 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.07 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.02 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الهندسية والانشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، البنوك، التبغ والسجائر، الأغذية والمشروبات 1.13 %، 0.88 %، 0.62 %، 0.29 %، 0.08 %، 0.03 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع النقل، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، الأدوية والصناعات الطبية 1.29 %، 0.61 %، 0.35 %، 0.23 %، 0.21 %، 0.10 %، 0.10 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 6.67 %، العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 6.33 %، تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 4.88 %، شركة الترافرتين بنسبة 4.55 %، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.41 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 5.00 %، الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بنسبة 4.92 %، النقليات السياحة الأردنية /جت بنسبة 4.21 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.17 %، والديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.11 %.