“البورصة” ترتفع 0.07 % في أسبوع

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1752.6 نقطة مقارنة مع 1751.4 نقطة للأسبوع السابق بزيادة نسبتها 0.07 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.69 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.97 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.66 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 14/03-18/03 حوالي 7.3 مليون دينار مقارنة مع 7.4 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 0.9 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي حوالي 36.7 مليون دينار مقارنة مع 37.0 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 38.1 مليون سهم، نفذت من خلال 11758 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 14.81 مليون دينار وبنسبة 40.39 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع المالي بحجم مقداره 11.33 مليون دينار وبنسبة 30.91 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 10.52 مليون دينار وبنسبة 28.70 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 128 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 43 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 54 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الصناعات البتروكيماوية الوسيطة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 147.06 %، حديد الأردن حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.52 %، بنك المال الأردني حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.66 %، رم للوساطة المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.79 %، والثقة للاستثمارات الاردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.00 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ العالمية للوساطة والأسواق المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 18.46 %، العربية للمشاريع الاستثمارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.91 %، البوتاس العربية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.53 %، اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري حيث انخفض سعر سهمها بنسبة (7.32 %)، والأردن ديكابولس للأملاك حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.90 %.