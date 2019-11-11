“البورصة” ترتفع 0.07 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1806.22 نقطة بنسبة 0.07 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 7.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1،841 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.25 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.18 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.14 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الإعلام، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، العقارات، النقل، الخدمات التعليمية، الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الكيماوية، البنوك 4.00 %، 1.14 %، 0.82 %، 0.60 %، 0.56 %، 0.51 %، 0.27 %، 0.20 %، 0.15 %، 0.11 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، التأمين، الخدمات التجارية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات 3.36 %، 0.21 %، 0.15 %، 0.14 %، 0.08 % على التوالي.