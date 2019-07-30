اقتصادبورصات

“البورصة” ترتفع 0.07 %

منذ 43 دقيقة

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عمان- _- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1879.21 نقطة بنسبة 0.07 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس 7.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 9.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2،352 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 110 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.34 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.30 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.07 %.

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