“البورصة” ترتفع 0.08 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2078.00 نقطة، بارتفاع نسبته 0.08 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 15.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 11.2 مليون سهم، نفذت من خلال 4.126 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 105 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و42 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.88 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.67 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.06 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التعليمية 4.50 %، 0.92 %، 0.91 %، 0.31 %، 0.28 %، 0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الأدوية والصناعات الطبية، التبغ والسجائر، البنوك، العقارات، التأمين، النقل، الخدمات التجارية 3.56 %، 1.89 %، 1.50 %، 1.35 %، 1.22 %، 0.97 %، 0.85 %، 0.81 %، 0.57 %، 0.09 %، 0.08 %، 0.04 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 4.98 %، البوتاس العربية بنسبة 4.97 %، بنك صفوة الإسلامي بنسبة 4.88 %، تطوير العقارات بنسبة 4.84 %، والمتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة 4.65 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.00 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.81 %، الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.76 %، المتوسط والخليج للتأمين-الأردن بنسبة 4.71 %، ومجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 4.55 %.