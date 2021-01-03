“البورصة” ترتفع 0.1 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس بنسبة 0.1 % وصولا إلى 1658.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس حوالي 7.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2،368 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 55 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، الصناعات الكهربائية، الخدمات التجارية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، البنوك، الفنادق والسياحة 3.00 %، 1.60 %، 1.32 %، 1.11 %، 1.07 %، 0.65 %،

0.65 %، 0.58 %، 0.55 %، 0.39 %، 0.35 %، 0.23 %، 0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، التأمين، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.76 %، 1.28 %، 0.65 %، 0.61 %، 0.30 % على التوالي.