“البورصة” ترتفع 0.1 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1795.21 نقطة بنسبة 0.1 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 3.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1،775 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة

0.12 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.02 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.00 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكهربائية، الخدمات التجارية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، البنوك، الخدمات التعليمية 2.46 %، 2.29 %، 0.71 %، 0.42 %، 0.39 %،

0.32 %، 0.25 %، 0.18 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع العقارات، التبغ والسجائر، الفنادق والسياحة، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، التأمين، الأغذية والمشروبات 0.86 %، 0.82 %، 0.30 %، 0.28 %، 0.14 %، 0.14 %، 0.10 %، 0.09 %، 0.04 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 8.33 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 5.00 %، دارات الأردنية القابضة بنسبة 4.55 %، دار الدواء للتنمية والاستثمار بنسبة 3.64 %، والعربية للصناعات الكهربائية بنسبة 3.64 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.88 %، اسمنت الشمالية بنسبة 5.71 %، المعاصرون للمشاريع الإسكانية بنسبة 4.82 %، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بنسبة 4.64 %، والصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.44 %.