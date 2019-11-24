“البورصة” ترتفع 0.12 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1793.46 نقطة، بنسبة 0.12 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس 3.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1،504 عقود.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.22 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.13 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.11 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية، العقارات، البنوك، الفنادق والسياحة، التأمين، التبغ والسجائر 1.12 %، 0.73 %،

0.61 %، 0.53 %، 0.38 %، 0.37 %، 0.34 %،

0.19 %، 0.11 %، 0.07 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات الصحية، النقل، الأغذية والمشروبات 1.28 %، 0.62 %، 0.45 %، 0.36 %، 0.30 %، 0.20 %، 0.15 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 6.25 %، الضامنون العرب للتأمين بنسبة 5.26 %، عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بنسبة 4.95 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بنسبة 4.12 %، والاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 4.03 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ أمواج العقارية بنسبة

9.09 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة

7.69 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.00 %، الزي لصناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 4.17 %، والصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 3.77 %.