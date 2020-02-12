“البورصة” ترتفع 0.13 %

عمان -الغد– ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1873.89 نقطة، بنسبة 0.13 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 4.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2.201 عقد.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 109 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.24 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.18 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.03 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الإعلام، التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الأدوية والصناعات الطبية، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، النقل، التأمين، الطاقة والمنافع 3.70 %، 2.62 %، 2.41 %، 1.51 %، 1.08 %، 0.36 %، 0.33 %، 0.30 %، 0.19 %، 0.14 % على التوالي، في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، العقارات، الخدمات الصحية، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 0.83 %، 0.58 %، 0.38 %، 0.33 %، 0.24 %، 0.24 %، 0.17 %، 0.01 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ أمواج العقارية بنسبة 10.00 %، آفاق للطاقة بنسبة 4.84 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.78 %، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بنسبة 4.65 %، والعربية للصناعات الكهربائية بنسبة 4.65 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ بنك المؤسسة العربية المصرفية/الأردن بنسبة 6.98 %، البتراء للتعليم بنسبة 6.52 %، مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 4.95 %، الألبان الأردنية بنسبة 4.79 %، والأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.55 %.