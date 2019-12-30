“البورصة” ترتفع 0.13 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1813.36 نقطة بنسبة 0.13 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 3.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1،275 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.66 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.26 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، التبغ والسجائر، الأغذية والمشروبات، الفنادق والسياحة، النقل، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، الخدمات الصحية، الطاقة والمنافع، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة 1.25 %، 1.14 %،

1.06 %، 1.00 %، 0.73 %، 0.52 %، 0.47 %، 0.30 %، 0.29 %،

0.11 %، 0.02 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع العقارات، الصناعات الهندسية والإنشائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات التجارية 0.46 %، 0.42 %،

0.39 %، 0.16 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ العربية لصناعة الألمنيوم/أرال بنسبة 7.19 %، المتحدة للتأمين بنسبة 6.48 %، البحر المتوسط للاستثمارات السياحية بنسبة 6.11 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 5.26 %، والألبان الأردنية بنسبة 4.91 %.