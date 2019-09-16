“البورصة” ترتفع 0.14 %

عمان – الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1809.55 نقطة، بزيادة نسبتها 0.14 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس نحو4.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2.480 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة

0.51 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.11 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.08 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين، الصناعات الكهربائية، الطاقة والمنافع، العقارات، الأغذية والمشروبات، الخدمات التعليمية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك 1.48 %، 1.25 %، 0.94 %، 0.53 %، 0.42 %، 0.36 %، 0.35 %، 0.17 %، 0.08 %، 0.08 %، 0.07 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الإعلام، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، الصناعات الهندسية والانشائية، الفنادق والسياحة، الخدمات الصحية، الخدمات التجارية 3.45 %، 1.17 %، 1.15 %، 0.25 %، 0.18 %، 0.13 %، 0.04 % على التوالي.