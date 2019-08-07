“البورصة” ترتفع 0.15 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1862.50 نقطة بنسبة 0.15 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 2.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1،770 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.37 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.30 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات الصحية، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين 1.07 %، 1.04 %، 0.90 %، 0.53 %، 0.50 %، 0.24 %، 0.18 %، 0.15 %، 0.09 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، النقل، الصناعات الكهربائية، الخدمات التجارية، البنوك، الفنادق والسياحة، التبغ والسجائر 1.32 %، 0.66 %، 0.64 %، 0.63 %، 0.20 %، 0.10 %، 0.04 %، 0.04 %، 0.02 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 6.25 %، الشرق العربي للتأمين بنسبة 4.95 %، المعاصرون للمشاريع الإسكانية بنسبة 4.62 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.39 %، والمجموعة الاستشارية الاستثمارية بنسبة 4.20 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 7.69 %، سبائك للاستثمار بنسبة 5.00 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بنسبة 4.24 %، البلاد للخدمات الطبية بنسبة 3.61 %، والتجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 2.94 %.