البورصة ترتفع 0.15 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2564.06 نقطة، بارتفاع نسبته 0.15 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 6.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 3.010 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و16 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.79 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.60 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة، التأمين، التكنولوجيا والإتصالات 4.49 %، 2.01 %، 0.95 %، 0.93 %، 0.91 %، 0.84 %، 0.70 %، 0.57 %، 0.10 %، 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية 0.56 %، 0.55 %، 0.31 %، 0.21 %، 0.20 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 6.35 %، مصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 4.91 %، وادي الشتا للاستثمارات السياحية بنسبة 4.88 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.76 %، والتأمين العربية – الأردن بنسبة 4.55 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة (4.92 %)، الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة (4.55 %)، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة (4.46 %)، الثقة للاستثمارات الاردنية بنسبة (4.41 %)، والموارد الصناعية الأردنية بنسبة (3.13 %).