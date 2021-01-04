“البورصة” ترتفع 0.2 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1662.11 نقطة، بنسبة 0.2 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2،958 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.43 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.26 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.18 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، الخدمات الصحية، الخدمات التجارية، التأمين، الصناعات الكيماوية، النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، البنوك 4.88 %، 2.95 %، 1.01 %، 0.96 %، 0.60 %، 0.60 %، 0.54 %، 0.45 %، 0.44 %، 0.42 %، 0.33 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، الفنادق والسياحة، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، الأدوية والصناعات الطبية 1.19 %، 1.10 %، 0.54 %، 0.36 %، 0.07 %، 0.05 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ أمواج العقارية بنسبة 7.14 %، النسر العربي للتأمين بنسبة 4.92 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.88 %، الاتحاد العربي الدولي للتأمين بنسبة 4.85 %، والتحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.76 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 5.00 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.00 %، حديد الأردن بنسبة 4.17 %، المنارة للتأمين بنسبة 4.17 %، وحدائق بابل المعلقة للاستثمارات بنسبة 3.91 %.