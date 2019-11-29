“البورصة” ترتفع %0.21 في أسبوع

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1795.2 نقطة مقارنة مع 1791.4 نقطة للأسبوع السابق بزيادة نسبتها

0.21 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة

0.24 % وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.52 % وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.1 % .

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 24/11 – 28/11 حوالي 3.7 مليون دينار مقارنة مع 4.1مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 9.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع حوالي 18.4 مليون دينار مقارنة مع 20.3مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 19.1 مليون سهم، نفذت من خلال 8925 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 12.7 مليون دينار وبنسبة 69.0 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.0 مليون دينـار وبنسبـة 16.5 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 2.7 مليون دينار وبنسبة 14.5 %.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 132 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 45 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 53 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي دارات الأردنية القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة

15.00 % ، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.51 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة

11.86 % ، نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.27 %، والمعاصرون للمشاريع الاسكانية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة

8.22 % .

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الصناعات البتروكيماوية الوسيطة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 18.87 %، البطاقات العالمية حيث انخفض سعر السهم بنسبة

14.29 %، التجمعات الاستثمارية المتخصصة حيث انخفض سعر السهم بنسبة

13.56 %، أمواج العقارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 9.09 %، والمحفظة العقارية الاستثمارية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 8.05 %.