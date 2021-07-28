البورصة ترتفع %0.21

عمان – الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2092.82 نقطة، بارتفاع نسبته 0.21 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 7.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 3.316 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 92 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.55 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.44 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.00 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والإتصالات، التبغ والسجائر، الخدمات التعليمية، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة 2.45 %، 2.22 %، 1.90 %، 1.57 %، 1.29 %، 0.96 %، 0.95 %، 0.84 %، 0.72 %، 0.49 %، 0.45 %، 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، التأمين، الصناعات الكهربائية، الطاقة والمنافع، النقل، البنوك 5.74 %، 0.93 %، 0.90 %، 0.38 %، 0.36 %، 0.07 % على التوالي.