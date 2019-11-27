“البورصة” ترتفع 0.24 %

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1793.43 نقطة بزيادة نسبتها 0.24 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 3.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1,753 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.22 %, وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.22 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.17 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية, التبغ والسجائر, الفنادق والسياحة, الأدوية والصناعات الطبية, الطاقة والمنافع, البنوك, الخدمات التجارية, العقارات, الخدمات المالية المتنوعة 1.58 %, 0.71 %, 0.63 %, 0.42 %, 0.30 %, 0.25 %, 0.23 %, 0.16 %, 0.07 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية, التكنولوجيا والاتصالات, صناعات الملابس والجلود والنسيج, النقل, الصناعات الهندسية والانشائية, التأمين, الخدمات الصحية, الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.18 %, 1.10 %, 0.20 %, 0.16 %, 0.14 %, 0.12 %, 0.09 %, 0.09 % على التوالي.