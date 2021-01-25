“البورصة” ترتفع 0.31 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1722.80 نقطة بنسبة 0.31 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 5.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.0 مليون سهم، نفذت من خلال 3،212 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.61 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.36 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.05 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، البنوك، الفنادق والسياحة، الخدمات التعليمية 2.63 %، 2.15 %، 1.05 %، 0.89 %، 0.76 %، 0.50 %، 0.40 %، 0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات التجارية، التأمين 0.80 %، 0.53 %، 0.39 %، 0.31 %، 0.31 %، 0.14 %،

0.07 %، 0.05 % على التوالي.