“البورصة” ترتفع 0.39 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 1598.84 نقطة بنسبة 0.39 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس نحو 21.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 13.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2،838 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم أمس والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.73 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع المالي بنسبة 0.52 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.24 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات الصحية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الأغذية والمشروبات، التأمين، التكنولوجيا والاتصالات 4.88 %، 1.25 %، 1.06 %، 0.67 %، 0.57 %، 0.37 %، 0.34 %، 0.15 %، 0.08 %، 0.08 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، الخدمات المالية المتنوعة 0.53 %، 0.43 %، 0.33 %، 0.20 %، 0.15 %، 0.13 %، 0.12 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ العربية للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.94 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.88 %، مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 4.66 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.55 %، والكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.55 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الجنوب للإلكترونيات بنسبة 5.88 %، العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 5.00 %، حديد الأردن بنسبة 5.00 %، إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 5.00 %، والأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.35 %.