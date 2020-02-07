“البورصة” ترتفع 0.58 % في أسبوع

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان الأسبوع الماضي إلى 1878.8 نقطة بنسبة 0.58 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 02/02-06/02 حوالي 4.6 مليون دينار مقارنة مع 6.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 33.7 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 22.9 مليون دينار مقارنة مع 34.5 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 24.8 مليون سهم، نفذت من خلال 12158 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 14.6 مليون دينار وبنسبة 64.0 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 5.5 مليون دينـار وبنسبـة 23.9 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 2.8 مليون دينار وبنسبة 12.1 %.

وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.66 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة

0.11 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.2 %.

ولدى مقارنة أسعار الشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 139 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 55 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 48 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي؛ الأمين للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 26.11 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.86 %، شركة الترافرتين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.71 %، العربية للصناعات الكهربائية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 12.82 %، والأردنية لإنتاج الأدوية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.68 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.89 %، زارة للاستثمار القابضة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.43 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 9.35 %، تهامة للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.57 %، وسبائك للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.33 %.