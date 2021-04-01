“البورصة” ترتفع 0.59 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1782.67 نقطة، بنسبة 0.59 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 11.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3،920 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.54 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.35 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.28 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، العقارات، الفنادق والسياحة، الطاقة والمنافع، صناعات الملابس والجلود والنسيج، البنوك، الأغذية والمشروبات، الصناعات الهندسية والإنشائية 4.52 %، 2.31 %، 1.24 %، 0.91 %، 0.89 %، 0.84 %، 0.82 %، 0.75 %، 0.69 %، 0.33 %، 0.24 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الخدمات التجارية، التأمين، الخدمات الصحية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية 1.62 %، 1.15 %، 1.04 %، 0.61 %، 0.54 %، 0.21 % على التوالي. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 5.00 %، الصناعية التجارية الزراعية/ الإنتاج 5.00 %، مناجم الفوسفات الأردنية 4.96 %، المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار 4.84 %، والتجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.55 %.