“البورصة” ترتفع 0.67 %

عمان- الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2112.93 نقطة، بنسبة 0.67 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 7.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3.551 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 49 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.49 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.40 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.36 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة، الصناعات الكهربائية، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، النقل، العقارات، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 2.22 %، 1.71 %، 1.53 %، 1.52 %، 1.45 %، 1.45 %، 1.43 %، 1.39 %، 0.97 %، 0.57 %، 0.45 %، 0.43 %، 0.42 %، 0.13 %، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات المالية المتنوعة 0.93 %، 0.27 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.88 %، المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 4.80 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.80 %، المحفظة الوطنية للأوراق المالية بنسبة 4.71 %، ومسافات للنقل المتخصص بنسبة 4.65 %.