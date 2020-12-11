“البورصة” ترتفع %0.77 في أسبوع

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 1592.7 نقطة مقارنة مع 1580.5 نقطة للأسبوع السابق بنسبة 0.77 %.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة 12/10-12/06 حوالي 5.8 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 3.3 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 29.0 مليون دينار مقارنة مع 28.1 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 31.9 مليون سهم، نفذت من خلال 10609 عقود.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.55 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %2.02، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.51 %.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 18.4 مليون دينار وبنسبة 63.4 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.8 مليون دينـار وبنسبـة %23.4، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 3.8 مليون دينار وبنسبة %13.2.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 122 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 45 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 42 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ الاتحاد لتطوير الأراضي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.33 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %11.25، مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %9.52، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %8.54، والعالمية للوساطة والأسواق المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.33 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الزرقاء للتعليم والاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.34 %، المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %9.52، الأردن الأولى للاستثمار حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.70 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.33 %، والأردنية للاستثمارات المتخصصة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.69 %.