البورصة ترتفع 0.79 %

عمان -الغد- ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2001.42 نقطة، بارتفاع نسبته 0.79 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3.166 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.70 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.65 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.31 %.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الضامنون العرب للتأمين بنسبة 5.26 %، فينيكس العربية القابضة بنسبة 5.00 %، الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 4.95 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.76 %، والأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.76 %.