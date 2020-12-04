“البورصة” ترتفع 0.97 % في أسبوع

عمان – الغد -ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان خلال تعاملات الاسبوع الماضي بنسبة

0.97 %، ليغلق عند مستوى 1580.5 نقطة مقارنة مع 1565.3 نقطة للأسبوع السابق.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الاسبوع الماضي حوالي 5.6 مليون دينار مقارنة مع 4.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 31.1 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 28.1 مليون دينار مقارنة مع 21.4 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 32.4 مليون سهم، نفذت من خلال 11643 عقداً.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 15.9 مليون دينار وبنسبة 56.8 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 7.6 مليون دينـار وبنسبـة 26.9 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 4.5 مليون دينار وبنسبة 16.2 %.

وعلى الصعيد القطاعي ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.79 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.04 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.72 % .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 129 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 64 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 33 شركة.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع فهي الاتحاد لتطوير الاراضي حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 25.87 %، التأمين الوطنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 23.94 % ، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 21.54 %، انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 16.16 %، والتحديث للاستثمارات العقارية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 15.15 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية للاستثمارات المتخصصة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 10.34 %، حديد الأردن حيث انخفض سعر السهم بنسبة 5.00 %، السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية القابضة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 4.76 %، المقايضة للنقل والاستثمار حيث انخفض سعر السهم بنسبة 4.35 %، والوطنية لصناعات الالمنيوم حيث انخفض سعر السهم بنسبة 4.21 %.