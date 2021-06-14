البورصة ترتفع 0.98 %

عمان – الغد – ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2098.27 نقطة، بارتفاع نسبته 0.98 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 13.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.6 مليون سهم، نفذت من خلال 5.404 عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 122 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و45 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.94 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.79 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.02 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الطاقة والمنافع، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التعليمية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات التجارية، التأمين، البنوك 4.07 %، 3.98 %، 0.93 %، 0.73 %، 0.66 %، 0.59 %، 0.48 %، 0.21 %، 0.20 %، 0.17 % على التوالي.

في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكهربائية، العقارات، الفنادق والسياحة، الخدمات المالية المتنوعة، التبغ والسجائر، النقل، الأغذية والمشروبات 2.88 %، 1.97 %، 1.48 %، 1.45 %، 0.93 %، 0.85 %، 0.41 %، 0.27 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 5.00 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات بنسبة 5.00 %، البوتاس العربية بنسبة 4.98 %، مصفاة البترول الأردنية /جوبترول بنسبة 4.86 %، ومناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 4.80 %.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي أمواج العقارية بنسبة 6.25 %، الأردنية للاستثمار والنقل المتعدد بنسبة 5.00 %، العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 4.88 %، الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 4.85 %، والتحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.82 %.