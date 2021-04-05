البورصة ترتفع 1.16 %

عمان – الغد – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى (1799.75) نقطة، بارتفاع نسبته (1.16 %).

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي (8.1) مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة (7.0) مليون سهم، نفذت من خلال (3.941) عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها (90) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (43) شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و(20) شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.86 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.04 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.72 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والانشائية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات الصحية، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية 3.17 %، 3.05 %، 1.76 %، 1.65 %، 1.42 %، 0.93 %، 0.75 %، 0.67 %، 0.62 %، 0.53 %، 0.20 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، التأمين، النقل، العقارات 1.95 %، 1.05 %، 0.45 %، 0.29 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة (5.88 %)، الضامنون العرب للتأمين بنسبة (5.56 %)، الاسواق الحرة الاردنية بنسبة (4.94 %)، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة (4.72 %)، والشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بنسبة (4.63 %).