البورصة ترتفع 12ر0 بالمئة في أسبوع

عمان – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 12ر0 بالمئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1812 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 2ر5 ملايين دينار مقارنة بـ 4ر13 مليون دينار الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 1ر 61 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 8ر20 مليون دينار مقارنة بـ 67 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 8ر16 مليون سهم، نفذت من خلال 5332 صفقة. (بترا)