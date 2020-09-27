“البورصة” تسجل انخفاضا طفيفا

عمان- الغد- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 1584.82 نقطة، بنسبة 0.02 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 3.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1،757 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.12 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.11 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، الأغذية والمشروبات، النقل، العقارات، الصناعات الكيماوية، البنوك 3.08 %، 1.18 %، 0.92 %، 0.72 %، 0.70 %، 0.44 %، 0.41 %، 0.01 % على التوالي.