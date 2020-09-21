البورصة تغلق تداولاتها بـ 3ر3 مليون دينار

عمان- اغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، بتداول 3ر5 مليون سهم، موزعة على 2118 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 3ر3 مليون دينار.

وارتفع مؤشر البورصة الى النقطة 1596 بنسبة 60ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 43 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة اخرى.-(بترا)