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“البورصة” تغلق تداولاتها على ارتفاع

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاربعاء، بتداول 6ر4 مليون سهم، موزعة على 1938 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7ر5 مليون دينار.
وارتفع مؤشر البورصة الى النقطة 1798 بنسبة 16ر0% مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة .
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها ، تبين ان 26 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 38 شركة واستقرت اسعار اسهم 41 شركة اخرى.

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السوق مغلق المؤشر 1798.04 0.16%

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