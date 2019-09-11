“البورصة” تغلق تداولاتها على ارتفاع

عمان- الغد- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاربعاء، بتداول 6ر4 مليون سهم، موزعة على 1938 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7ر5 مليون دينار.

وارتفع مؤشر البورصة الى النقطة 1798 بنسبة 16ر0% مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة .

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها ، تبين ان 26 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 38 شركة واستقرت اسعار اسهم 41 شركة اخرى.