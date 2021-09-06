البورصة تغلق على ارتفاع

عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان أمس بنسبة 0.01 % ، لتغلق عند مستوى 2059.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 5.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3,461 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.69 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.23 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.03 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات التجارية، التأمين، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، الصناعات الكيماوية 1.80 %، 0.99 %، 0.73 %، 0.22 %، 0.19 %، 0.13 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأغذية والمشروبات، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة، النقل 0.84 %، 0.83 %، 0.58 %، 0.56 %، 0.44 %، 0.17 %، 0.07 %، 0.05 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الضامنون العرب للتأمين بنسبة 5.26 %، الأردن الدولية للتأمين بنسبة 5.00 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 5.00 %، مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 5.00 %، وبنك المؤسسة العربية المصرفية/الأردن بنسبة 4.94 %.